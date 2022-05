Plataforma ajuda empresas a reutilizar resíduos

A Associação Smart Waste Portugal (ASMP) dá a conhecer, esta quinta-feira, uma plataforma online para aumentar a circularidade dos produtos, reduzindo o desperdício.

A myWaste, desenvolvida em conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), funcionará como uma bolsa nacional de subprodutos para valorização, permitindo a partilha de produtos que são desperdício de umas empresas, mas podem ser usados como recursos/matérias-primas por outras.

Esta é uma das novidades da conferência "Smart Growth: o Papel da Economia Circular", que a ASWP promove esta quinta-feira à tarde na Fundação Serralves, no Porto.

A plataforma é uma "grande ferramenta de trabalho para as empresas que queiram lá colocar os seus resíduos", explicou ao JN Aires Pereira, presidente da ASWP, adiantando que conta com os 142 associados da Smart Waste e está aberta a outras empresas, procurando chegar ao maior número possível de utilizadores. Após a apresentação, "entrará imediatamente em funcionamento".

A myWaste permite ultrapassar a "enorme burocracia, demora e custos elevados" dos processos de desclassificação de resíduos, por ser um procedimento "validado pela APA", que funciona de forma "automática e segura", acrescentou Aires Pereira.

Aumentar reciclagem do vidro

A ASWP está, também, a promover a criação da plataforma Vidro+, uma iniciativa semelhante à que foi desenvolvida para o plástico. A ideia é juntar diferentes agentes da cadeia de valor do vidro de embalagem para promover o aumento da reciclagem e a incorporação de vidro reciclado na produção de novas embalagens. A intenção é que a recolha das embalagens de vidro atinja os 90% até 2030.

A plataforma, que será lançada oficialmente no dia 24, na sala "O Século" do Ministério do Ambiente, conta já com 30 membros, incluindo indústrias, associações, universidades e centros de investigação e ONG.