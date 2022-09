Plataforma Gaia com Norte abre caminho ao regresso de Menezes

Diana Morais Ferreira Hoje às 18:27 Facebook

A Plataforma Gaia com Norte, criada pelo deputado social-democrata Firmino Pereira, visa posicionar a Direita para um regresso à presidência da Câmara de Gaia - uma vez que o atual presidente e socialista Eduardo Vítor Rodrigues está a cumprir o último mandato - e abre caminho ao retorno do antigo autarca do município gaiense, Luís Filipe Menezes.

O social-democrata protagonizará, esta segunda-feira à noite, a primeira iniciativa pública da plataforma, que passa pela realização de uma conferência às 21.30 horas no Hotel Hilton Gaia.

A Plataforma Gaia com Norte, com uma base de apoio, sobretudo, junto de militantes e de simpatizantes do PSD e do CDS-PP, tem como objetivo preparar as eleições autárquicas de 2025 e lançar a direita novamente para o "poder principal" de Gaia, especifica Firmino Pereira ao JN.