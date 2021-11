Plataforma incentiva restaurantes a terem embalagens reutilizáveis

Zulay Costa Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A Zero lançou uma plataforma informática que visa incentivar os restaurantes a aderirem à reutilização de embalagens, permitindo que sejam os clientes a dinamizar esse processo. Nessa plataforma, os clientes podem convidar os restaurantes favoritos a terem embalagens reutilizáveis para transportarem refeições e a aderirem ao projeto Take It, que procura sensibilizar as pessoas para levarem os seus próprios recipientes quando vão buscar comida.

Segundo a associação ambientalista, as embalagens representam cerca de 26% do total de resíduos urbanos produzidos anualmente em Portugal, o que equivale a cerca de 130kg por pessoa.

Em https://take-it.pt/participeé, as pessoas podem enviar um convite automático de adesão ao "Take It" aos restaurantes. "Através do preenchimento de um simples formulário online, cada cidadão poderá mobilizar os restaurantes que desejar", explica a Zero. No convite, entre outras coisas, apela-se a que os restaurantes introduzam "um sistema de recipientes reutilizáveis para as refeições prontas, que permita aos seus clientes deixarem de utilizar soluções descartáveis".

Desde julho deste ano, os cidadãos passaram a ter o direito a levar os seus recipientes ou embalagens quando vão a um serviço de take away/pronto a comer, uma "excelente forma de promover a reutilização e reduzir a produção de resíduos".

Contudo, é "importante que a oferta de recipientes reutilizáveis por parte dos restaurantes comece a ser uma opção", já que, "não sendo ainda uma prática corrente, muitas pessoas ainda não a integram com regularidade no seu dia-a-dia". "Por isso é tão importante que a oferta por parte dos restaurantes também comece a surgir, permitindo alargar esta prática de reutilização a um grupo muito mais alargado de pessoas", diz a Zero.

O movimento Take It, que a Zero lançou com apoio do Fundo Ambiental, tem já 330 estabelecimentos associados e consiste na distribuição de material de comunicação pelos restaurantes, para os apoiar na tarefa de sensibilização dos clientes para que adiram a esta nova prática. Agora, através da ferramenta de participação, os cidadãos poderão divulgar o projeto junto dos estabelecimentos favoritos e apelar a diferentes práticas de reutilização, entre elas a disponibilização de recipientes reutilizáveis para transporte das refeições.