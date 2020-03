Plataforma quer agregar ofertas de alojamento solidário

J. A. S. Hoje às 10:53 Facebook

A plataforma "Rooms 4 All" (quartos para todos) quer agregar num só site todas as ofertas de alojamento solidário que existem no país para ajudar quem precisa de dormir fora de casa por estes dias.

O projeto que está ainda em desenvolvimento e que foi lançado no dia 21 de março quer começar a angariar aqueles que têm casa para disponibilizar de forma gratuita para ajudar os que estão deslocados devido à pandemia de Covid-19.

A ideia passa por inserir num só site as ofertas de alojamento solidário que existem em todas as cidades do país, o que tem vindo a ser feito de forma avulsa nas redes sociais.

No site "Rooms 4 All" estão ainda apenas modelos demonstrativos do que pode vir a ser feito, com a pesquisa facilitada através de uma série de filtros como a disponibilidade, cidade, número de quartos, número de hóspedes e tido de alojamento.

O projeto sem fins lucrativos prevê que no futuro existam "enormes necessidades" deste tipo de ajuda, ou seja, de quartos gratuitos, nomeadamente para profissionais de saúde, bombeiros, militares e demais entidades estatais.

No site é ainda referida a ajuda que pode ser dada a pessoas com sintomas de infeção ou diagnosticadas com Covid-19 que tenham de permanecer longe das suas residências para ficar de quarentena, sem-abrigo que não têm um local isolado para cumprirem as medidas de contenção social e até de turistas que aguardam o repatriamento para os países de origem.