Plátano de Portalegre em 4.º lugar no concurso da "Árvore Europeia do Ano"

Uma árvore portuguesa conquistou o 4º lugar entre 14 participantes na edição de 2021 do concurso "Árvore Europeia do Ano". A vencedora foi uma azinheira milenar espanhola. A Península Ibérica conquistou muitos votos na Europa.

O "Plátano do Rossio", situado na cidade de Portalegre, ficou em 4º lugar, com 37 410 votos, conseguindo a maior votação de sempre para uma árvore portuguesa. A árvore, também conhecida como "o Bem-Amado de Portalegre", foi plantada em 1838 e é o maior plátano da Península Ibérica.

A vencedora do prémio "Árvore Europeia do Ano", edição 2021, foi a 'Azinheira Milenar de Lecina', de Espanha com um "recorde histórico" de 104 264 votos. É a primeira vez que uma árvore espanhola vence o prémio.

Houve mais de 600 mil votos

Entre os classificados, o Plátano de Curinga, Itália, conquistou o 2.º lugar com 78.210 votos e o Plátano Antigo, na Federação Russa, conquistou o terceiro lugar com 66.026 votos. No total, o concurso contabilizou 604 544 votos, o dobro dos votos da edição anterior.

O concurso é organizado desde 2011 pela Environmental Partnership Association (EPA) e pela European Landowners' Organization (ELO) com o apoio dos eurodeputados Ludek Niedermayer e Michal Wiezik.

"As árvores são tão importantes para a nossa sociedade, elas são seres bonitos e sensíveis. Elas formam o nosso ambiente, mas também as usamos como memoriais vivos de eventos históricos significativos e essa é a essência do nosso concurso", afirmou o eurodeputado e embaixador do concurso, Michal Wiezik, numa nota divulgada à imprensa.

Os concorrentes, 14 países da Europa, reúnem-se e competem pelo título "Árvore Europeia do Ano", promovendo as suas árvores durante o mês de fevereiro. Nos últimos 20 anos, a EPA forneceu 10 milhões de euros de financiamento para estes projetos. O concurso é organizado desde 2011 e acredita que cada árvore tem uma história capaz de unir comunidades.