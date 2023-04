Plogging: caminhar e apanhar lixo junta cada vez mais adeptos

Diana Morais Ferreira Hoje às 18:58 Facebook

Caminhar e apanhar lixo: duas atividades distintas que juntas numa só ganharam um nome - plogging. A recente modalidade tem mobilizado centenas de pessoas no país, juntando grupos e criando movimentos que aliam o exercício físico à causa ambiental. Bastam umas luvas, um saco do lixo e vontade de caminhar ou de correr.

Nos próximos nove dias, mais de 150 grupos irão participar na terceira edição do Plogging Challenge Portugal que inclui centenas de eventos no país com pessoas de todas as idades No ano passado, o evento juntou cerca de 450 pessoas.

"O plogging é uma atividade física ligada ao ambiente. Consiste em apanhar resíduos enquanto o atleta pratica a atividade, que normalmente é correr ou caminhar, mas também pode ocorrer durante outras modalidades, como a canoagem", explica Céu Mota, fundadora do movimento Plogging Challenge Portugal.