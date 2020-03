Pode comer à vontade, mas sempre com regras de higiene

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

A ingestão de alimentos cozinhados ou crus não constitui um risco de contaminação por Covid-19, uma vez que o vírus se transmite por via respiratória e através do contacto entre pessoas. Ainda assim, deve lavar o que come.

O alerta surge na secção de "perguntas e respostas" da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e foi, esta semana, reforçado pelo Ministério da Agricultura, depois de ter sido registada a divulgação de mensagens falsas relacionadas com a segurança alimentar.

"A transmissão do novo coronavírus ocorre por via respiratória e conjuntival, mediante contacto entre pessoas", não sendo, assim, possível a transmissão deste vírus através de alimentos, cozinhados ou crus, alerta o ministério liderado por Maria do Céu Albuquerque. Ainda assim, não estão dispensadas as regras gerais de higiene na manipulação dos alimentos (devem ser sempre lavados).

A DGS também já tinha disponibilizado esta informação, citando as conclusões da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, que revelam não existir, até ao momento, evidência de qualquer tipo de contaminação através do consumo de alimentos cozinhados ou crus.

O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças e a ASAE também divulgaram orientações no mesmo sentido. "Tomando em consideração todos os estudos levados a cabo até ao momento, não existe evidência de qualquer tipo de contaminação através da ingestão de comida cozinhada ou crua", destaca a autoridade portuguesa, numa nota publicada no site do Ministério da Economia.