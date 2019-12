Pode comer as rabanadas lá fora. Natal será sem chuva e vento

Hoje às 18:20 Facebook

O temporal que se fez sentir nos últimos dois dias por todo o país, em particular no Norte, e que terá tendência para enfraquecer, vai dar folga na semana de Natal.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a próxima semana, são esperadas para o Natal temperaturas amenas e vento fraco, sem chuva ou neve à vista. O mau tempo despede-se no domingo para dar lugar, na segunda-feira (23 de dezembro), a dias com pouca ou nenhuma precipitação e vento fraco, segundo a previsão divulgada no site do Instituto.

Segundo a meteorologista Sandra Correia, responsável pela elaboração do boletim meteorológico do IPMA para essa altura, "a semana do Natal vai ser uma semana estável em todo o território, completamente diferente daquilo que tivemos nos últimos dias".

As temperaturas "estarão acima da média do que é normal para esta época", disse ao DN, acrescentando que "em algumas localidades do litoral, as temperaturas máximas poderão atingir os 20 graus", ainda que nas regiões do Interior do país e em zonas de serra sejam mais baixas. E as mínimas vão variar entre os 8 e os 12 graus.

A meteorologista do IPMA, que o JN tentou por várias vezes contactar, adiantou ao mesmo jornal que o Natal deste ano se passará sem neve na Serra da Estrela. "Com alguma incerteza", a previsão para a semana seguinte, do Ano Novo, é que também não haverá chuva.

Fabien substitui Elsa

Depois da passagem da depressão Elsa, que provocou pelo menos sete mil ocorrências pelo país todo e duas vítimas mortais , o IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão. Fabien atingirá Portugal no sábado, em especial no Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral e 120 km/hora nas terras altas. Os efeitos do próximo temporal não deverão, no entanto, ter a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.