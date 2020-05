Pode ter uma chamada do seu hospital - atenda!

Raquel Duarte Hoje às 11:25 Facebook

Até agora, os hospitais tiveram como objetivo aumentar a sua capacidade de resposta aos doentes com covid-19, reduziram as consultas não urgentes, cancelaram as cirurgias não urgentes, promoveram a teleconsulta das consultas subsequentes. Tudo isso para garantir que mantinham capacidade de resposta para os doentes graves (covid-19 e não covid-19).

Com a redução do número de novos casos de doentes com covid-19, os hospitais começaram a dar resposta às consultas e cirurgias que estavam em espera. Isso exigiu preparação de forma a garantir todas as medidas de segurança para os profissionais de saúde e doentes. Foram criados circuitos diferentes. Com a adoção de medidas de controlo de infeção ainda mais rigorosas, mantem-se a redução dos acompanhantes, as consultas são mais espaçadas, o número de pessoas em sala de espera é limitado e a distância física assegurada. A higienização frequente das mãos é promovida, a máscara faz parte do nosso dia a dia.

As consultas e cirurgias não serão reagendadas todas ao mesmo tempo. Será dada prioridade aos casos mais urgentes, aqueles que precisam de ser atendidos rapidamente. Muitas das consultas de doenças crónicas, em que se pretende reavaliação ou vigilância serão feitas em regime de teleconsulta. Prevejo que o regime de vídeo-consulta irá crescer.

Há já algum tempo que se vinha a desenvolver e apostar em tecnologia que permite passar do processo em papel para diário digital, prescrição de exames ou de receituário à distância. A maior procura de respostas à distância veio dar um impulso muito grande a esta prática.

Ser médico ou enfermeiro hoje vai ser bastante diferente do que era há 20 anos - muitas consultas serão feitas à distância. Só serão chamados para consulta em presença física as primeiras consultas ou aquelas em que seja necessário fazer algum procedimento, como punção ou biópsia. A relação médico/doente também será diferente.

Uma das grandes mudanças foi a maior possibilidade de contacto entre os doentes e os hospitais - os SMS são frequentes, o email tem resposta, os médicos e enfermeiros telefonam aos doentes, os doentes telefonam aos médicos e enfermeiros e tiram dúvidas.

Não hesite em contactar a Linha SNS24 ou o seu médico assistente se tiver algum problema de saúde. E, se receber uma chamada, atenda, pode ser o seu médico.

Pneumologista