Poeiras do Norte de África regressam a Portugal até sábado

Prevê-se que as poeiras provenientes do Norte de África voltem a atingir Portugal entre esta quinta-feira e sábado (24 e 26 de março), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)​. É a segunda vez no espaço de 15 dias que estas poeiras chegam a Portugal, desta vez com uma concentração "muito inferior à ocorrida na semana passada".

O Instituto considera esta ocorrência como um "episódio normal", semelhantes aos já ocorridos na Península Ibérica, que se devem a circulações de ar em altitude. "Esta situação é promovida pela circulação em altitude, em que temos um fluxo do norte de África originado por uma depressão localizada a sudoeste do território do Continente".

Segundo a previsão do IPMA, a depressão vai deslocar-se de forma progressiva para leste, o que vai provocar a alteração do padrão de circulação, "de tal forma que no dia 26 de março a concentração de poeiras será já muito baixa e poder-se-á considerar este episódio concluído".

Há cerca de uma semana, um fenómeno semelhante atingiu Portugal, durante a depressão Célia, como noticiou o JN. Poeiras em suspensão tingiram a atmosfera de cor alaranjada e escureceram o país. A DGS avisa que crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios crónicos devem evitar o exterior quando a concentração de poeiras for mais elevada.