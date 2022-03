Poeiras: Qualidade do ar má na maioria das estações

Joana Amorim Hoje às 12:53 Facebook

Monitorização da Agência Portuguesa do Ambiente. Poeiras em suspensão oriundas do Norte de África com impacto na saúde.

As poeiras em suspensão oriundas do Norte de África cobrem nesta quarta-feira todo o território continental, deteriorando fortemente a qualidade do ar. De acordo com o QualAr - Informação sobre a Qualidade do Ar, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 32 estações de monitorização têm o seu índice no pior nível - Mau - no que à concentração de partículas PM10 diz respeito. Sendo que das 69 estações, 20 não tinham, ao início desta manhã, dados disponíveis.

Em causa, conforme explicou, na terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está um fenómeno de transporte de poeiras "devido a um fluxo de sul induzido pela depressão Célia". Aumentando as concentrações de PM10 (partículas inaláveis), com impacto na saúde humana.