Poiares Maduro afirma que "não há oposição interna no PSD"

O social-democrata Miguel Poiares Maduro afirmou este sábado que não existe oposição interna no PSD, mas apenas "opiniões e pontos de vista diferentes".

Considerou que neste momento "o importante é apresentar ao país um programa que seja convincente para os portugueses, de forma a que estes tenham confiança" no partido. E isso "passa desde logo por estarmos em condições de vencer as eleições, penso que é essa a ambição do líder e, como já tive oportunidade de dizer, penso que é isso que vai acontecer no futuro", disse.

Comentou ainda que "no PSD não há oposição, pode haver opiniões diferentes, que contribuem para aquela que é a oposição que o PSD deve fazer ao Partido Socialista".

"É natural que no PSD existam diferentes pontos de vista, diferentes perspetivas, desde logo sobre a melhor estratégia para o partido fazer oposição, mas a oposição não é dentro do PSD. É a que o partido deve fazer ao PS e acho que todos dentro do partido defendem isso e este congresso será uma manifestação disso mesmo", concluiu.