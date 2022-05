Poiares Maduro apoia Moreira da Silva na corrida à liderança do PSD

JN/Agências Hoje às 18:12 Facebook

O antigo ministro Miguel Poiares Maduro vai apoiar a candidatura à liderança do PSD de Jorge Moreira da Silva e participar numa iniciativa de campanha na segunda-feira, Dia da Europa.

O antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva irá promover na segunda-feira uma mesa-redonda dedicada ao tema "Guerra, pandemia, inflação, clima: a resposta da Europa", na sua sede de campanha (no Taguspark, em Oeiras), com a presença de Miguel Poiares Maduro, do antigo líder do PSD-Açores Carlos Costa Neves e da professora universitária Cátia Batista, de acordo com uma nota de agenda da sua candidatura.

Miguel Poiares Maduro, professor universitário e antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, confirmou à Lusa o seu apoio a Moreira da Silva, também ministro no XIX Governo Constitucional liderado por Pedro Passos Coelho na pasta do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

Nas últimas eleições diretas do PSD, em novembro do ano passado, Poiares Maduro apoiou o eurodeputado Paulo Rangel contra o atual presidente Rui Rio.

As eleições diretas no PSD realizam-se em 28 de maio e são candidatos anunciados Jorge Moreira da Silva e o antigo líder parlamentar Luís Montenegro.