Polícia alerta: "Viagens de finalistas são para diversão, com limites"

PSP e GNR vão às escolas alertar para os riscos de excessos no Sul de Espanha e dar conselhos.

Na Escola Básica e Secundária de Campo, são 21 os alunos que escolheram o Sul de Espanha como destino para a viagem de finalistas. Uma zona procurada por milhares de estudantes e onde por vezes há excessos. Para evitar que isso aconteça, a GNR e a PSP andam pelas escolas do país a sensibilizar os estudantes para todos os riscos associados a esse tipo de viagens. Em Valongo, o Destacamento Territorial da GNR de Santo Tirso ouviu dos alunos a garantia de que haverá diversão, mas "com limites".

Para os alunos de Campo, nem foi a "loucura" associada ao Sul de Espanha que fez optar por Gandia, em Valência. "Era a melhor proposta financeira e com as melhores atividades", diz a presidente da Associação de Estudantes, Beatriz Martins, referindo: "A viagem de finalistas é para diversão, mas com o dever de ter limites e a noção dos perigos".