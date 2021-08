João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:31 Facebook

A Polícia Marítima dispersou, este sábado, um ajuntamento com centenas de pessoas na praia do Galherão, no concelho de Sesimbra. Os presentes não ofereceram resistência e ninguém foi identificado.

Fonte da Polícia Marítima da Costa de Caparica confirmou ao JN que estavam "centenas" de pessoas na festa, tendo as autoridades chegado ao local por volta das 18 horas, alertadas por populares. Segundo apurou o JN, o ajuntamento começou a formar-se por volta das 16 horas.

A mesma fonte referiu que ninguém foi identificado por ser "humanamente impossível" fazê-lo, dada a grande quantidade de pessoas no areal, em número que não identificou.