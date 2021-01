Polícia Marítima portuguesa integra operação da Agência Europeia Frontex

JN/Agências Hoje às 10:18 Facebook

Quinze elementos da Polícia Marítima vão integrar a operação conjunta civil 'Poseidon 2021', da Agência Europeia FRONTEX, que visa o controlo e vigilância de fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, informou esta sexta-feira o Ministério da Defesa Nacional.

Em comunicado, o ministério adianta que esta nova equipa, que substituirá a que se encontra atualmente na Grécia, em Molivos, na zona norte da Ilha de Lesbos, apoiará a Guarda Costeira grega no desempenho das funções de Guarda Costeira Europeia.

"A presença portuguesa nesta operação inclui também duas embarcações com capacidade para assegurar a realização de patrulhas marítimas e uma viatura de vigilância costeira, conforme despacho assinado pelo Ministro da Defesa Nacional", é referido na nota.

A equipa será integrada a partir desta semana na operação 'Poseidon 2021', da Agência Europeia FRONTEX com vista à cooperação internacional no controlo e vigilância das fronteiras marítimas gregas e externas da UE, no combate ao crime transfronteiriço e na prevenção da migração irregular proveniente da costa ocidental turca com destino à Grécia.

De acordo com a nota, a Polícia Marítima participará também na operação 'Themis 2021', em Itália, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores.

A operação contará com nove elementos e uma embarcação de patrulhamento marítimo e tem início previsto para o próximo mês de junho.

"Ainda no quadro da colaboração dos Estados Membros com a Agência Europeia FRONTEX, foi criado um corpo permanente de pessoal, para o qual Portugal disponibilizará este ano uma equipa de prontidão de cinco elementos da Polícia Marítima, adianta ainda o Ministério na nota.

Portugal mantém em 2021 a participação da Autoridade Marítima Nacional - Polícia Marítima, com um efetivo de 29 elementos.

A Polícia Marítima tem vindo a participar em operações da Agência Europeia FRONTEX desde 2014.

Só no âmbito da operação conjunta 'Poseidon" e até ao final do ano passado, resgatou mais de sete mil migrantes, num total de 1778 missões.