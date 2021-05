Polícias da Cimeira Social da UE sem almoço

Roberto Bessa Moreira e Salomão Rodrigues Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um erro da organização da Cimeira Social da União europeia, que decorre entre esta sexta-feira e sábado, no Porto, fez com que vários polícias tivessem como almoço apenas uma sandes de fiambre, bolos, uma peça de fruta, um sumo e água.

Ao JN, o Comando Metropolitano do Porto da PSP, que chegou a distribuir um reforço alimentar pelo efetivo de serviço no evento, garantiu que o problema já foi diagnosticado e resolvido. Mas os sindicatos da Polícia asseguram que esta é uma situação que acontece em quase todos as grandes iniciativas realizadas em Portugal.

"Aquela refeição não é digna. Normalmente, ninguém se preocupa com a alimentação e o descanso de quem está a garantir a segurança dos eventos", refere Pedro Carmo, da Organização Sindical dos Polícias.

"Acho que deveria ter havido um cuidado maior. Temos de estimar melhor os polícias, sobretudo quando lhes são pedidos sacrifícios, como foi o caso. Os polícias tiveram as folgas suspensas", defende Armando Ferreira, do Sindicato Nacional da Polícia.