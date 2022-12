Polícias, GNR e civis unidos para ajudar quem precisa

Ana Correia Costa Hoje às 09:31 Facebook

Projetos solidários que nasceram pelas mãos de elementos das forças de segurança espalharam-se pelo país e na quadra festiva ofereceram presentes e cabazes.

No início, a solidariedade vestia-se apenas de farda, mas a mensagem rapidamente se espalhou - pelo país e pela sociedade civil -, e as iniciativas replicaram-se quase ao ritmo da mobilidade dos elementos das forças de segurança, que podem ser colocados em qualquer ponto do território. Foi assim com a Missão RIA, que nasceu há oito anos das mãos - e do coração - de um oficial então em serviço no Comando do Porto da GNR, para ajudar crianças em risco, e com a Associação Forças Segurança Unidas, iniciativa de um grupo de polícias e seguranças ancorada em Vila do Conde, que apoia carenciados.

Porto: livros doados são "alta cena"