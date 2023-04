Polícias proibidos de assistir à posse do Comando Nacional de Bombeiros

A Direção Nacional da PSP proibiu os polícias de participarem na tomada de posse do novo Comando Nacional de Bombeiros, agendada para este sábado à noite, no Pinhal Novo. Este comando foi criado por proposta da Liga dos Bombeiros Portugueses, mas não tem a anuência do Ministério da Administração Interna, que lembra não ter enquadramento legal.

A ordem que proíbe os agentes de participarem na tomada de posse do novo Comando Nacional dos Bombeiros foi enviada por escrito aos comandos da polícia, na sexta-feira, pelo Centro de Comando e Controlo Estratégico da Direção Nacional da PSP.

O documento, a que o JN teve acesso, informa que "é proibida a presença de qualquer polícia na 'Tomada de Posse do Comando Nacional de Bombeiros'", devendo esta informação "ser difundida por todo o efetivo policial". A ordem foi dada pelo diretor nacional adjunto da PSP, o superintendente-chefe Constantino José Mendes de Azevedo Ramos.