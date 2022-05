Polícias registam quatro ataques de cães por dia

PSP e GNR registaram, no ano passado, 1494 ataques de cães, uma ligeira diminuição face ao ano anterior (menos 24), mas ainda assim uma média de quatro por dia.

Na área da GNR, o Porto foi o distrito com mais ataques, a par de Castelo Branco (44): no Porto, os ataques aumentaram mais de cinco vezes face a 2020 (tinham sido oito). Na quarta-feira, uma menina de três anos foi atacada por um rottweiler em Santarém (ler texto ao lado).

Nas áreas urbanas patrulhadas pela PSP também houve um aumento: de 1030 mordeduras de cães em 2020 para 1070 no ano passado, não tendo sido disponibilizado dados por distrito. Na área da GNR, os ataques diminuíram - de 488 em 2020 para 424 em 2021 -, com o Porto e Castelo Branco no topo.