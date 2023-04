Politécnico do Porto suspende três professores por suspeita de assédio sexual e moral

O Instituto Politécnico do Porto suspendeu temporariamente três docentes que foram denunciados por alegados casos de assédio sexual e moral. Dois professores lecionam em cursos de Desporto e um docente integra um centro de investigação.

A notícia está a ser avançada pelo jornal "Público", que adianta que foram abertos processos disciplinares aos três professores, que estão agora suspensos por três meses. Os docentes lecionam na Escola Superior de Educação.

Os dois professores que lecionam em cursos de Desporto terão, segundo as denúncias, tocado de forma inapropriada em alunas, com o pretexto de lhes explicar os exercícios feitos em contexto de aula. Um dos visados, segundo o jornal, será um pró-presidente da instituição.

PUB

O terceiro docente, que trabalha num centro de investigação, foi denunciado por alegados casos de assédio moral em sala de aula e em trabalhos académicos.

As denúncias chegaram à direção do Politécnico do Porto, através do Provedor do Estudante, que por sua vez recebeu as queixas por via Núcleo Contra o Assédio da Escola Superior de Educação, constituído por estudantes.