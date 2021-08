Politécnicos cautelosos com possível aumento de vagas

João Vasconcelos e Sousa com Alexandra Inácio Hoje às 09:57 Facebook

Instituições estão "no limite máximo" de alunos. Número de candidatos ao Ensino Superior já ultrapassou os 50 mil e prazo só termina na sexta-feira.

O número de candidaturas ao Ensino Superior já superou a barreira das 50 mil, quando ainda faltam três dias para o fim do prazo do concurso. Foram apresentadas 50 578 até segunda-feira, mais 1676 do que em igual período do ano passado. Há 52 242 vagas abertas - o maior número desde 2015 - e o Governo admite que estas conheçam um aumento extraordinário. Ao JN, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) diz que esse aumento só é viável se for feito usando as vagas do concurso especial (para estrangeiros e maiores de 23 anos), como em 2020.

Embora haja, para já, mais candidaturas na primeira fase do concurso atual do que na do ano passado, este ano o prazo foi encurtado dois dias - termina depois de amanhã. Em 2020 registaram-se 62 675 candidaturas ao Ensino Superior, o número mais elevado desde 1996. Em 2019, o último ano antes da pandemia, tinha havido apenas 51 291.