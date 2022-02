Politécnicos esperam reforço de financiamento para maior coesão territorial

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos saiu esta quinta-feira otimista de uma audiência com António Costa, na qual defendeu um reforço do financiamento, também em nome da coesão territorial. Prevê a continuidade das políticas, um "contrato de legislatura" e defende a manutenção da orgânica governativa.

Os politécnicos defenderam, na sua audiência com António Costa, a necessidade de reforço do financiamento do Ensino Superior e, em particular, das instituições que representam, pelo seu "papel de charneira" na qualificação em territórios de baixa densidade, e não apenas dos mais jovens.

Pedro Dominguinhos destacou ainda ao JN a importância dos politécnicos e desse apoio para a coesão territorial, a ação social e a competitividade empresarial, retirando do encontro um sinal de "continuidade das políticas". Em nome de um "ensino superior de proximidade", o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos explicou ao JN ter saído da audiência otimista, com a "sensação" e a "expectativa de continuidade das políticas seguidas até agora, com reforço da relevância das áreas do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia no próximo Governo".

Contrato da legislatura

Questionado pelo JN sobre uma reorganização de pastas no Executivo socialista, Pedro Dominguinhos defendeu a atual orgânica governativa, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Na audiência, falaram ainda da importância do "contrato de legislatura", quando se prevê um aumento do financiamento nos próximos seis anos à luz dos novos fundos disponíveis.

Antes, Costa recebeu o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Mas o dia começou, porém, com universidades e politécnicos privados a reclamarem por não terem sido convocados pelo chefe do Governo. Esta sexta-feira, prossegue com as audiências que culminarão dia 15 em reuniões com os partidos e numa reunião da Comissão Política Nacional do PS, que analisará as legislativas e a situação política.