Politécnicos já dão doutoramentos em associação com universidades

DGES com registo de sete instituições em áreas como enfermagem ou artes performativas.

São, pelo menos, sete as instituições de Ensino Superior de cariz politécnico que estão a ministrar doutoramentos em associação com universidades. Uma possibilidade conferida pelo ex-ministro Manuel Heitor quando alterou a lei dos graus e diplomas. A mesma que abriu a porta à outorga pelos politécnicos, mas que ficou na gaveta por obrigar a alterações na Lei de Bases do Sistema Educativo. O que significa que a atribuição do grau nestes doutoramentos é exclusiva da universidade. Uma discussão que corre, atualmente, na Comissão Parlamentar de Educação.

Dos 880 doutoramentos listados no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), num total de 113 unidades orgânicas, oito são em consórcio entre instituições politécnicas e universidades.