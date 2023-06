População aumenta graças ao terceiro saldo migratório mais elevado desde 1960

Joana Amorim Hoje às 18:52 Facebook

No ano passado, Portugal contava 10 467 366 residentes, mais 46 mil face a 2021. Envelhecimento imparável: 185,6 idosos por cada 100 jovens. Mais de metade dos municípios perderam população.

Pelo quarto ano consecutivo, Portugal viu a sua população residente aumentar graças à imigração. No ano passado, o saldo migratório (diferença entre entradas e saídas) fechou positivo em 86 889, naquele que é o terceiro valor mais elevado desde 1960. Somos agora 10 467 366, mais 46 mil pessoas face a 2021. Numa pirâmide etária que continua a estreitar na base e a alargar no topo, com 185,6 idosos por cada 100 jovens. Num acentuar da litoralização.

As estimativas da população residente ontem divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram que o acréscimo ficou, então, a dever-se a um saldo migratório próximo de mais 87 mil, que compensou um saldo natural negativo de 40 640 - desde 2009 que os óbitos superam os nascimentos e os dois últimos anos respondem pelos piores saldos de sempre.