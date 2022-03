População de águia-imperial-ibérica cresceu 60% nos últimos três anos

Isabel Moita Hoje às 10:03 Facebook

A águia-imperial-ibérica cresceu 60% nos últimos três anos e a águia-de-bonelli 140% nos últimos 15 anos, mantendo-se estável a população da águia-real. O Plano de monitorização de aves de rapina, realizado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), revela um crescimento destas espécies que estavam em perigo de extinção.

O plano de monitorização de valores naturais da divisão de áreas classificadas da direção regional de conservação da natureza e florestas do Alentejo (DRCNF-Alentejo), que é divulgado esta quarta-feira pelo ICNF, revela um crescimento populacional de aves de rapina que estariam em perigo de extinção.

Tendo em conta a importância do Alentejo para determinadas espécies de rapinas, nomeadamente com estatuto desfavorável, esta monitorização teve um foco particular no respeitante às populações de águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti), de águia-real (Aquila chrysaetos) e de águia-de-bonelli (Aquila fasciata).

O relatório do ICNF refere que "os resultados positivos e otimistas observados nestes últimos anos, mostram uma mudança de atitude dos diferentes intervenientes e suportam o trabalho desenvolvido, nomeadamente em termos da eficácia das diferentes medidas de conservação e gestão implementadas". A área de ocupação destas espécies na região do Alentejo é significativa, segundo dados do ICNF.

Os resultados obtidos no Plano de Monitorização destas populações no Alentejo serão divulgados esta quarta-feira, numa sessão online a realizar a partir das 14 horas. O relatório será também disponibilizado em formato digital, com os dados recolhidos em 2020 no âmbito de um trabalho realizado ao abrigo do Projeto Interreg BIOTRANS.

Na terça-feira, 22 de março, foi libertada, no Parque Natural do Vale do Guadiana, uma águia-imperial-ibérica, após tratamento. A Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, em colaboração com o Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa, libertou a ave de rapina, monitorizando com equipamento que permite o seguimento e monitorização dos movimentos que realizará.