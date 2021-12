População residente em Portugal com imunidade de 86,4%

JN Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A prevalência de anticorpos contra ​​​​​​​SARS-CoV-2 na população residente em Portugal foi de 86,4%, sendo 7,5% atribuível a infeção anterior, revela a terceira fase do Inquérito Serológico Nacional COVID-19 promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo uma nota enviada às redações, existe uma maior imunidade à covid-19 na população entre os 50 e os 59 anos (96,5%), nos indivíduos com ensino superior (96,0%) e nos indivíduos com duas ou mais doenças crónicas (90,8%).

Por outro lado, os grupos etários abaixo dos 20 anos foram aqueles em que se observaram seroprevalências totais mais baixas. Além disso, as regiões em que a população tem uma menor imunidade à covid-19 são o Algarve e os Açores.

Em relação à prevalência de anticorpos pós-infeção, o inquérito indica valores mais baixos do que os obtidos na segunda fase. Isto deve-se, segundo o INSA, ao "decaimento de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 ao longo do tempo pós-infeção". Este padrão foi observado na maioria dos grupos etários e regiões, à exceção do grupo etário entre um e nove anos e nas regiões do Algarve e Açores.

De notar ainda que os anticorpos foram mais elevados nas pessoas com três doses de vacina e naquelas que foram vacinadas e tiveram uma infeção, tendo sido os valores mais baixos estimados para o grupo de pessoas com uma dose única de vacina e sem infeção. Os anticorpos neutralizantes foram mais elevados nas pessoas vacinadas com as vacinas de mRNA.