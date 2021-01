Popularidade de Marcelo sofre queda acentuada, mas Costa aguenta-se

Rafael Barbosa Hoje às 08:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República volta aos 62% de avaliações positivas, depois do pico de popularidade registado no barómetro de novembro. O primeiro-ministro mantém o resultado, com 55% de notas positivas. Na confiança, no entanto, Marcelo Rebelo de Sousa vale três vezes mais que António Costa.

Quanto maior a subida, maior a queda. O adágio aplica-se a Marcelo Rebelo de Sousa, que, de novembro para dezembro, vê a popularidade cair de forma abrupta - tem agora 62% de avaliações positivas, de acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF. Ainda assim, bem acima de António Costa, que estaciona nos 55%. O que não muda é a relação de forças no que diz respeito à confiança num ou noutro: o presidente continua a valer três vezes mais (50%) do que o primeiro-ministro (16%).

No que diz respeito a Marcelo, o que o barómetro mensal demonstra é que está de regresso ao seu patamar habitual, ou seja, a uma percentagem de avaliações positivas um pouco acima dos 60 pontos percentuais e a um saldo positivo em redor dos 40 pontos (diferença entre avaliações positivas e negativas). Os 74% de notas positivas que conseguiu em novembro não se transformaram em tendência.

Falange de apoio socialista

Recorde-se que, durante este mês, o presidente foi chamado a intervir em dois temas polémicos que chamuscaram o Governo: no plano de reestruturação da TAP, em que deu um aval à solução, defendendo que é necessário "pagar o preço"; e no caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, em que chegou a admitir a extinção do SEF e a pedir uma "mudança de protagonistas".

Isso não impede, no entanto, que, a exemplo dos meses anteriores, a maior falange de apoio a Marcelo seja a dos eleitores socialistas: não só 84% lhe dão nota positiva, como estão bastante divididos quando têm de escolher entre entregar a sua confiança ao presidente ou ao primeiro-ministro do seu partido.

O suporte entre os que votam no PS é aliás uma das características comuns a Marcelo e Costa, uma vez que os socialistas também estão massivamente satisfeitos com o seu líder: 89% dão-lhe uma avaliação positiva. Diferença clara só entre os eleitores do PSD: o primeiro-ministro consegue um escasso saldo positivo, o presidente marca 70% de avaliações positivas.

Idosos e mulheres

Outro traço comum reside na idade dos apoiantes: estão ambos solidamente ancorados nos eleitores mais velhos, com vantagem para Marcelo, que consegue 78% (face aos 61% de Costa). Outro dado ainda é que gozam os dois de um maior favor entre o eleitorado feminino (mais oito pontos do que entre os homens no caso de Costa; mais sete, no caso de Marcelo).

A separação de águas torna-se mais nítida quando se pede aos portugueses para escolherem em quem preferem depositar a sua confiança. O presidente arrecada 50% dos votos para si, contra 16% do primeiro-ministro.

Um resultado em linha com a exigência que os portugueses entendem que o presidente da República deve ter face ao Governo: 71% acham que Marcelo deveria ser mais exigente (igual a novembro). As exceções estão entre os eleitorados socialista e comunista.

A EVOLUÇÃO DOS BARÓMETROS

Setembro

Primeiro-ministro, Governo e Oposição como um todo acusavam o desgaste da crise provocada pela pandemia. A exceção era o presidente da República, com 64% de avaliações positivas. Marcelo Rebelo de Sousa conseguia ainda 47% na confiança face aos 12% de António Costa. Os maiores fãs de Marcelo já eram os socialistas (83% de avaliações positivas). Costa estava em queda nesse mês, com 54% de avaliações positivas (menos nove pontos face a julho). A Oposição passava de saldo positivo para negativo em todos os segmentos.

Outubro

António Costa continuava em queda (para 51%) e cada vez mais dependente do beneplácito dos eleitores socialistas, pagando a fatura da barganha no Orçamento do Estado e da segunda vaga da pandemia, nesta altura já mais aguda que a primeira. Marcelo também acusava algum desgaste, com 60% (menos quatro pontos). Notavam-se vários pontos em comum entre os dois: maior apoio entre socialistas (85% a Costa e 84% a Marcelo) e um saldo negativo só entre os três partidos mais pequenos à Direita. Na confiança, mantinha-se a vantagem de Marcelo (45%), com Costa a vencer apenas entre os socialistas. A Oposição recuperava fôlego, mas o saldo ainda era negativo.

Novembro

A popularidade de Marcelo disparou para 74% (mais 14 pontos), e arrastou a de Costa, que inverteu a tendência de quebra (56%). As duras restrições anunciadas dias antes, no âmbito do estado de emergência, com as quais a grande maioria concordava, são a melhor explicação para este pico. Voltavam a ter em comum o apoio socialista (90% Costa, 83% Marcelo), mas o primeiro-ministro ficava ancorado à Esquerda, com saldo negativo à Direita, e Marcelo mostrava-se transversal. Marcelo valia três vezes mais na confiança e ganhava também este jogo nos socialistas. A Oposição voltava ao saldo positivo (13 pontos), um acontecimento raro, com o paradoxo de serem os socialistas os mais satisfeitos. A principal figura era Rio (35%), seguido de Ventura e Catarina (ambos com 20%).