Porta para Ventura tem de esperar autorização de Património Cultural

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:26, atualizado às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A abertura de uma nova porta na sala das sessões do Parlamento, por causa de André Ventura, para que os cinco eleitos do CDS não tenham de pedir autorização ao deputado do Chega para circular pela bancada, esbarrou na necessidade de uma autorização da Direção Geral do Património Cultural. Motivo? São Bento é um edifício classificado.

Afinal a convivência entre centristas e o único deputado do Chega na ala mais à direita da Assembleia da República vai que ter de ser uma realidade - pelo menos, para já nos próximos tempos.

O presidente da Assembleia da República (AR), Ferro Rodrigues, informou todas as forças parlamentares que a possibilidade de abrir uma porta na balaustrada da direita, para que a bancada do CDS não tenha de pedir autorização a André Ventura para poder sair da sua bancada, não pode avançar já, porque é necessária uma autorização.

Na conferência de líderes, Ferro revelou que o secretário-geral da AR lhe transmitiu que, sendo o Palácio de São Bento um edifício classificado, "qualquer intervenção no mesmo está sujeita a parecer prévio da Direção-Geral do Património Cultural". "Não podendo, pois, ser feita a obra suscitada nas bancadas sem parecer favorável [daquele organismo]", lê-se na súmula da reunião dos líderes das bancadas parlamentares, que decorreu na terça-feira, dia 22.

Na passada semana, como o JN adiantou, o centrista Telmo Correia tinha lamentado que a bancada do CDS seja a única que tem no seu seio um deputado de outra cor e que, além disso, obrigará um esforço na hora de circular naquela área do Parlamento, já que os deputados estão fechados por uma balaustrada. Partiu do PEV, como o apoio do PCP, a sugestão da abertura de uma porta para resolver o problema.