Porta-voz do PAN recebida com protestos em Beja

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, foi recebida à porta do Terminal Civil de Beja (TCB) com protestos de aficionados da tauromaquia, incluindo muitos forcados e ex-forcados do Grupo de Forcados de Beja.

As reivindicações dos representantes do Movimento Beja Merece + (MBM+), que entregaram um documento sobre o TCB e as suas valências, foram abafados pelos protestos da cerca de três dezenas de aficionados.

Contra as posições de Inês Sousa Real e do PAN contra as touradas, a pesca e a caça, os elementos do partido foram veementemente contestados pelos defensores do que dizem ser "as realidades do mundo rural, em particular no Alentejo", disse António Almodôvar.

Aos jornalistas, a porta-voz do PAN explicou que terá "muito gosto em vir está região, mas quando os animais estiverem em liberdade na lezíria e não a serem mortos e em sofrimento".

Bruno Ferreira, do MBM+, entregou um memorando a Inês Sousa Real que incluía o aproveitamento mais eficaz do aeroporto, a eletrificação da Linha Ferroviária do Alentejo e a transformação do IP8 numa "verdadeira autoestrada".