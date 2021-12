Cerca de 77 mil crianças inscritas para vacinação no fim de semana

Marisa Silva Hoje às 17:08 Facebook

Cerca de 77 mil crianças, entre os 9 e os 11 anos, estão inscritas para serem vacinadas contra a covid-19 neste fim de semana. A possibilidade de marcação online deixou de estar disponível na tarde desta sexta-feira, uma vez que é necessário "avaliar a elegibilidade dos utentes, enviar uma hora de agendamento e dar prazo para a resposta do utente".

Este fim de semana, a vacinação contra a covid-19 está exclusivamente reservada para crianças entre os 9 e os 11 anos. De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), até às 10 horas desta sexta-feira, foram feitos cerca de 77 mil pedidos online para a inoculação de crianças.

A possibilidade de agendamento online para esta faixa etária esteve disponível até à manhã desta seta-feira. No entanto, segundo os SPMS, por norma, o portal "permite agendamentos com um intervalo mínimo de sete dias entre a data do agendamento e aquela para a qual se pretende agendar", tendo em conta que é necessário "avaliar a elegibilidade dos utentes, enviar uma hora de agendamento e dar prazo para a resposta do utente".

"Sempre que possível são ainda convocados telefonicamente os utentes que não respondem ao SMS. Estas operações têm de terminar a tempo de as unidades locais poderem convocar localmente utentes para preencher as vagas que, eventualmente, tenham ficado disponíveis na agenda", detalha os SPMS.