Portáteis distribuídos aos alunos já estão a ficar sem garantia

Alexandra Inácio Hoje às 08:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Preocupados com avarias constantes, diretores de escolas alertam que há estudantes à espera do segundo computador. ME diz que pais só pagarão casos de mau uso.

Os primeiros portáteis distribuídos aos alunos, em 2021, no âmbito da escola digital já perderam a garantia ou têm o prazo de dois anos quase a expirar, alertam os diretores. Há também alunos que aceitaram, este ano letivo, os computadores e já não estão cobertos por essa proteção. A um mês da realização digital das provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos, os responsáveis pelos agrupamentos receiam ter mais uma bomba-relógio nas mãos por não saberem quem tem de pagar as avarias fora da garantia.