Porto aprova saída da Associação de Municípios, mas Moreira admite recuar

A Câmara do Porto aprovou, esta terça-feira, em reunião do Executivo, a proposta de Rui Moreira de saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) devido ao processo de descentralização de competências e, desde logo, pela falta de verbas na Educação. Todas as outras forças votaram contra, mas o PSD dividiu-se com Alberto Machado a abster-se.

Apesar dos apelos da líder da ANMP, Luísa Salgueiro, para que adiasse a decisão sobre uma desfiliação e esperasse por resultados da negociação com o Governo, o autarca avançou com a votação. Porém, esta terça-feira, Rui Moreira admitiu recuar se houver "boas razões" para isso até à reunião da Assembleia Municipal, que terá de deliberar sobre o assunto a 30 de maio e onde não tem maioria, ao contrário do Executivo.

O presidente da Câmara do Porto argumentou que 41 dias são "mais do que suficientes" para reavaliar a situação. "Vamos sempre a tempo de dizer que estávamos errados e de voltar atrás. Até lá, negociar em nosso nome, já não vão negociar", argumentou na reunião.