Porto com mais de 500 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Porto saltou, esta segunda-feira, para o topo da tabela dos concelhos com mais casos de infeção pelo novo coronavírus: são agora 941 casos de Covid-19, mais 524 novos casos em 24 horas.

De acordo com o relatório desta segunda-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS), registou-se um aumento de 524 novos casos de Covid-19 no Porto em relação a domingo.

Os dados divulgados pela DGS no domingo revelaram que havia 417 casos de infeção com Covid-19 confirmados no Porto, menos do que em Lisboa, com 594. Já os dados desta segunda-feira mostram que a Invicta tem mais do dobro dos infetados que tinha ontem, com um total de 941. Lisboa registou um aumento de 39 casos, para um total de 633.

Perante o cenário alarmante, a diretora-geral da Saúde colocou, numa conferência de imprensa esta segunda-feira, em cima da mesa a eventualidade de se instaurar um cerco sanitário no Porto . A decisão ficou agendada para hoje, mas com a discordância do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que disse não ter sido ouvido por nenhum organismo de saúde.

O responsável distrital pela Proteção Civil, Marco Martins, também não foi contactado, mas foi-lhe dito pela Autoridade Regional de Saúde na semana passada que "o cerco não seria eficaz". "Neste momento, a situação está disseminada por todo o território e não há vantagens em pôr o cerco, só inconvenientes, desde o abastecimento à própria limpeza da cidade" concluiu Rui Moreira.

A diretora-geral da Saúde defendeu ainda que "o Porto, neste momento, do ponto de vista dos meios materiais e humanos que precisa, tem estado a receber todo o apoio nacional", mas a Câmara considerou a referência "inopinada", "extemporânea", "absurda" e "inútil", "num momento em que a epidemia de Covid-19 se encontra generalizada na comunidade em toda a região e país".

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu de 5962 para 6408, sendo o aumento menos acentuado desde o início da pandemia no país. No momento há 140 vítimas mortais.