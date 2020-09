Porto e Lisboa reforçam transportes nas horas de ponta

Carla Sofia Luz Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Área Metropolitana do Porto (AMP) terá uma oferta reforçada nas horas de ponta, com o início do ano letivo nas escolas (na próxima semana) e nas universidades (no dia 21), que poderá chegar aos 130%.

Mas, fora dos períodos críticos onde se estima uma maior concentração de passageiros, os níveis de serviço baixarão até aos 60%. Na Grande Lisboa, a Carris e o Metro prometem ter mais veículos em circulação.

O dinheiro não estica e, mesmo com os 90 milhões suplementares atribuídos pelo Governo (67,3 milhões à Grande Lisboa e 22,7 milhões ao Grande Porto) para gastar na contratação de transporte regular, não há meios financeiros para ter uma rede vitaminada a todas as horas do dia.