Porto e Norte no topo das regiões onde é mais difícil captar novos talentos

Empresas sentem dificuldades para contratar trabalhadores adequados às necessidades do mercado, aponta estudo.

Portugal é o quarto país do Mundo com maior escassez de talento, com o Porto e o Norte no topo das regiões onde o problema é mais acentuado. As conclusões são do Talent Shortage Survey 2023, estudo global realizado pelo ManpowerGroup que ouviu 600 empresas portuguesas e a que o "Jornal de Notícias" teve acesso.

De acordo com o documento, o Norte e o Grande Porto são as áreas geográficas onde os empregadores apontam mais dificuldades para captar trabalhadores com características adaptadas ao mercado, respetivamente 89% e 87% do total. Seguem-se a Região Centro e a Grande Lisboa, ambas com 83%. Energia, indústria pesada e tecnologias de informação são os três setores em que os obstáculos à contratação e captação de novos elementos se têm manifestado superiores.