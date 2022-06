Porto entrega manuscrito português ao Papa Francisco

Obra quinhentista foi adquirida pela Irmandade dos Clérigos e pela Santa Casa da Misericórdia do Porto.

Um manuscrito quinhentista português vai ser entregue, esta quarta-feira de manhã, ao Papa Francisco, para que fique à guarda da Biblioteca Apostólica do Vaticano, dirigida pelo cardeal Tolentino de Mendonça.

O livro "A tragédia amorosa de Inês de Castro", da autoria do poeta António Ferreira, vai ser levado ao Papa pelo presidente da Irmandade dos Clérigos, padre Manuel Fernando, e pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares.

O documento foi adquirido há algumas semanas pelas duas instituições da cidade do Porto, permitindo que o livro continuasse ligado a Portugal. "O manuscrito estava num alfarrabista do Porto e estava prestes a ser vendido para uma biblioteca de Londres", disse, ao JN, fonte ligada à compra.

Elo de ligação

Mas para evitar que a obra fosse para Inglaterra, a Irmandade dos Clérigos e a Santa Casa da Misericórdia do Porto reuniram fundos para adquirirem, junto do alfarrabista, a obra de incontestável valor histórico e cultural.

"A decisão [da compra] assegurou a manutenção do documento num local onde fica disponível para consulta, estudo e valorização. Ao ficar guardada na secção portuguesa da mais emblemática biblioteca mundial, fica também assegurado o importante elo entre Portugal e a obra de António Ferreira, centrada na tragédia em torno do amor entre o então futuro rei D. Pedro I e a galega D. Inês de Castro, considerada a título póstumo rainha de Portugal", referiu António Tavares, provedor da Misericórdia do Porto.

O poeta António Ferreira, discípulo de Sá de Miranda, deixou a tragédia "Castro" como um dos seus mais valiosos legados.