Porto vota hoje saída da Associação de Municípios

Rui Moreira precisa de sete abstenções do PSD, que está dividido.

A Assembleia Municipal (AM) do Porto vota esta segunda-feira a proposta de saída do município da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). A reunião está agendada para as 21 horas e a decisão está nas mãos do PSD, cuja bancada parlamentar ainda estava reunida, ao final da noite de domingo, para decidir o sentido de voto.

Domingo, o PSD ainda estava dividido. Tal como o JN informou na edição de sábado, os membros próximos do vereador Alberto Machado defendem a abstenção que permitiria viabilizar a proposta. Porém, o vereador Vladimiro Feliz argumenta que se deve votar contra, pois o alvo das críticas sobre a descentralização deve ser o Governo e não a ANMP.