"Portugal a desconfinar" - emissão em direto na segunda-feira

No dia 5 de abril, os diferentes títulos do Global Media Group vão realizar uma emissão especial em direto, a partir das 7.45 horas, para assinalar o desconfinamento depois da Páscoa, em várias cidades do país.

A emissão especial que junta o "Jornal de Notícias", a TSF, o "Diário de Notícias", o "Dinheiro Vivo" e o jornal "O Jogo" arranca com o regresso dos alunos à escola e as operações da PSP para garantir a segurança no trânsito e nos transportes públicos na cidade do Porto.

Ao longo do dia, pode acompanhar em direto os principais momentos da segunda fase de desconfinamento a partir das diferentes plataformas digitais destes meios de comunicação.

Educação

Depois do regresso à escola das crianças das creches e alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, a 5 de abril são os alunos do ensino básico que voltam às aulas presenciais. Um momento que será transmitido em direto, pelas 7.45 horas, a partir da Escola Dr. Costa Matos, em Gaia, a que se junta uma conversa/debate com Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Jorge Ascenção, presidente da CONFAP - Confederação das Associações de Pais e João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional de Educação.

Feiras e comércio

Dia 5 é também a data apontada para a reabertura das feiras e dos mercados de venda de produtos não-alimentares, cuja realização se encontra suspensa desde o dia 15 de janeiro devido à pandemia de covid-19. Estaremos em direto da Feira de Espinho, às 9.45 horas, uma das maiores da região Norte, para falar com comerciantes, clientes e também com Artur Andrade, presidente Associação de Feirantes do distrito do Porto, Douro e Minho e Fernando Sá, presidente Associação Feiras e Mercados da Região Norte.

As lojas até 200 m2 com porta para a rua também podem reabrir a partir desta data e estaremos em direto da rua de Santa Catarina, no Porto.

Restauração e esplanadas

Esta é a data em que os portugueses vão poder voltar a sentar-se numa esplanada. Pelas 11.30 horas, em direto, a partir da esplanada do restaurante See, no topo do Tivoli, conversamos com o Diretor Regional de Operações da Minor Hotels para os Urban Hotels Portugal, Miguel Garcia, o promotor e empresário Álvaro Covões e o Miguel Pina Martins, fundador da Science4You e líder da Associação de Marcas de Retalho e Restauração.

Estaremos também em direto a partir de esplanadas nas cidades de Aveiro e de Braga.

Passaporte da Vacinação

Já da parte da tarde, a partir das 15 horas, no Terminal de Leixões, o jornalista Pedro Cruz modera uma conversa com Raquel Duarte, antiga secretária de Estado da Saúde e mentora do plano de desconfinamento apresentado pelo Governo e Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, sobre o passaporte da vacinação.

Ginásios e desporto

Até agora a explorar os recursos digitais, os ginásios voltam a abrir portas. Estaremos em direto do Holmes Place, em Gaia, às 18 horas, a acompanhar o regresso aos treinos dos clientes.

Vamos ainda juntar-nos a um treino no Clube de Andebol de Leça, dos escalões femininos, já várias vezes campeões e vice-campeões nacionais.