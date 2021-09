Portugal acolhe futebolistas que fugiram do Afeganistão

JN Hoje às 11:42 Facebook

Portugal recebeu, este domingo, um grupo de 80 pessoas oriundas do Afeganistão, principalmente atletas de futebol feminino e as suas famílias.

A chegada deste grupo elevou para " 178 o total de cidadãos recebidos na sequência da emergência humanitária no Afeganistão", de acordo com um comunicado do Governo. Esta operação de retirada envolveu a colaboração entre "as autoridades nacionais e norte-americanas".

O primeiro grupo de refugiados chegou a Portugal, no final do mês de agosto. Eram 24 pessoas que tinham colaborado com as forças portuguesas, no país, nos últimos anos. Poucos dias depois, chegaram mais dois grupos de refugiados, um de 19 pessoas e outro de 14 pessoas. A retirada destes grupos aconteceu depois da tomada de poder dos talibãs, em Cabul.

As atletas que chegaram agora ao nosso país encontravam-se em risco, já que os talibã proíbem as mulheres de praticar desporto. Os refugiados irão ficar, provisoriamente, em unidades de acolhimento da Grande Lisboa e depois irão ser tranferidos para "habitações autónomas", por todo o país.

De acordo com o Alto Comissário para as Migrações (ACM), Portugal tem possibilidade de receber 550 refugiados afegãos.