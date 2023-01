Portugal acolhe seminário europeu sobre prevenção de incêndios

Maria Dinis Hoje às 18:36 Facebook

"Resposta, preparação e prevenção" são os objetivos do seminário que se realiza em Portugal nos dias 10 e 11, com a participação de mais de 30 países, para partilhar as lições aprendidas no combate aos incêndios em 2022.

A Comissão Europeia e o ministério da Administração Interna promovem, os dias 10 e 11 de janeiro, em Lisboa, um seminário para partilhar as lições aprendidas no combate a incêndios rurais a partir de uma análise da época de fogos de 2022.

Sob o mote "Programa de Lições Aprendidas da época de incêndios Rurais de 2022 do Mecanismo Europeu de Proteção Civil", está prevista a participação de representantes de mais de 30 países.

"Resposta, preparação e prevenção" são os três objetivos do seminário, que se realiza em Portugal por proposta do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

O governante salientou a importância do reforço da coordenação e da capacidade europeia para responder aos fogos a tempo da época de incêndios rurais de 2023, ao apresentar a iniciativa no Conselho de Ministros do Interior da União Europeia (UE), em setembro de 2022, recorda o ministério em comunicado.

Em matéria de prevenção, vão "discutir-se os passos para melhor antecipar a ocorrência de incêndios rurais a nível nacional e europeu".

Ao nível da resposta vão ser discutidas as lições aprendidas no combate aos incêndios rurais, no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, em 2022, e no plano da preparação serão analisadas as medidas postas em prática para gerir os riscos e reduzir os impactos dos fogos.

O ministro da Administração Interna defendeu ainda uma maior aposta no pré-posicionamento de meios em diferentes territórios da UE e mostrou-se disponível para os acolher em Portugal, salienta o comunicado da tutela.

Recorde-se que a presidente da Comissão Europeia anunciou, em setembro de 2022, o reforço da frota europeia de combate a incêndios, destacando que a UE necessita de mais meios porque os incêndios rurais são "cada vez mais frequentes e mais intensos".

"Nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora", referiu Ursula von der Leyen no discurso sobre o Estado da União, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu.

A abertura do seminário sobre o "Programa de Lições Aprendidas da época de incêndios Rurais de 2022 do Mecanismo Europeu de Proteção Civil" vai contar com a presença do comissário europeu de Gestão de Crises e Ajuda Humanitária, Janez Lenarčič, o ministro José Luís Carneiro e o ministro de Defesa Civil da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, por videoconferência e enquanto representante da Presidência Sueca do Conselho da UE.

Segue-se um painel em que intervêm, entre outros, o ministro da Crise Climática e da Proteção Civil da Grécia, Christos Stylianides, e (por videoconferência) os ministros do Interior da Chéquia, Vít Rakušan, de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, e de França, Gérald Darmanin.