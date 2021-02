Portugal apoia recandidatura de Guterres à frente da ONU

R.N.C. Hoje às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quarta-feira o apoio formal de Portugal à recandidatura de António Guterres ao cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"É com muita honra que subscrevemos a candidatura do engenheiro António Guterres a um novo mandato", disse o primeiro-ministro esta quarta-feira ao final da manhã, no Palácio de São Bento, em Lisboa.

António Costa assume que a recandidatura do português é um "momento de esperança para o conjunto da Humanidade". "Portugal tem orgulho que um dos seus tenha uma função tão distinta" na Organização das Nações Unidas, acrescentou o chefe de Governo português.

Guterres anunciou a 11 de janeiro deste ano a intenção de se candidatar pela segunda vez ao cargo mais importante das Nações Unidas. O mandato em causa vai vigorar entre 2022 e 2026.