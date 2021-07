Portugal atinge dez milhões de vacinas administradas

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

Portugal continental atingiu esta quinta-feira as 10 milhões de vacinas contra a covid-19 administradas: cerca de seis milhões de primeiras doses e quatro milhões que completaram a vacinação, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

"Neste momento, cerca de 95% da população com mais de 50 anos residente no continente já tem uma dose da vacina administrada e 85% tem a vacinação completa", adiantou em comunicado o gabinete de Marta Temido.

Segundo ministério, do total de população adulta residente no continente, 74% já tem uma dose da vacina e 55% tem o esquema vacinal completo.

Citado no comunicado, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, sublinhou o esforço de todas as entidades envolvidas na concretização do plano de vacinação, que arrancou a 27 de dezembro, e que tem permitido "que cada vacina entregue em Portugal chegue, o mais depressa possível, às pessoas".

Portugal está a acelerar, desde a última semana, a vacinação contra a covid-19 face à rápida disseminação da variante Delta, considerada mais transmissível e que já é a predominante no país.

No âmbito deste esforço, o plano prevê três modalidades de vacinação em paralelo - por agendamento dos serviços de saúde, de antecipação da segunda dose da vacina da AstraZeneca e de "casa aberta" sem necessidade de marcação prévia -, mas esta última foi hoje suspensa pela task force que coordena a logística deste processo.

"Tendo em conta a suspensão de um lote de vacinas da marca Janssen (...) e a consequente redução na disponibilidade de vacinas, foi decidido suspender, de imediato, a modalidade 'casa aberta'", adiantou a estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, ao avançar que esta modalidade de vacinação será retomada "logo que possível".

Na quarta-feira, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) anunciou a suspensão de um lote de vacinas da Janssen depois de utentes terem desmaiado após a toma da vacina no Centro de Vacinação Covid-19 de Mafra.