Portugal bate recorde diário com 90 mil doses de reforço administradas

Portugal alcançou este sábado um recorde diário na administração de doses de reforço contra a covid-19, tendo sido vacinadas, até às 20 horas, cerca de 90 mil pessoas.

Além da dose de reforço, foram vacinadas este sábado contra a gripe quase 36 mil pessoas. No total, foram administradas aproximadamente 126 mil doses.

Desde o início da campanha de vacinação em curso, e até às 20 horas, estima-se que tenham sido inoculados cerca de 1,1 milhões de utentes com a dose de reforço e mais de 1,8 milhões com a vacina contra a gripe. A aceleração da vacinação diária dos centros de vacinação, incluindo ao fim-desemana, conduziu a este resultado.

No domingo, dia 28 de novembro, os Centros de Vacinação do país estarão novamente abertos para vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local, na sua capacidade máxima. A vacinação é a melhor forma de evitar doença grave e a morte, pelo que a DGS reforça o apelo para que as pessoas que ainda não estão vacinadas efetuem o agendamento em https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento.