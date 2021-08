Portugal bem na vacinação, protesto não é "representativo"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

País tem 74,6% dos adultos vacinados, a quarta melhor percentagem da União Europeia. Especialista ouvida pelo JN avisa contra "manipulação" de partidos anti-ciência.

Portugal já completou a vacinação de 74,6% da população com mais de 18 anos, o quarto melhor registo entre os países da União Europeia, mostram os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças (ECDC, na sigla em inglês). O país destaca-se da média comunitária (62,2%) e só fica atrás de Malta, da Bélgica e da Irlanda (ver infografia). Ainda assim, há quem se oponha às vacinas, como prova a manifestação de sábado à noite, em Odivelas. Uma especialista ouvida pelo JN acredita que o protesto foi uma ação isolada, mas avisa contra a "manipulação" levada a cabo por alguns partidos.

A visita do coordenador do plano de vacinação ao centro de vacinação de Odivelas estava anunciada e ficou marcada pelo protesto anti-vacinas de um pequeno grupo de pessoas. Gouveia e Melo foi recebido com apupos, empurrões e insultos, tendo-se insurgido contra o "obscurantismo".