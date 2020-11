Portugal com 760 casos de covid por cem mil habitantes nos últimos 14 dias

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou esta segunda-feira que a incidência cumulativa a 14 dias é de 760 casos de covid-19 por cem mil habitantes, valor que coloca Portugal em décimo a nível europeu.

Durante a habitual conferência de imprensa de apresentação dos dados epidemiológicos do país - num dia em que Portugal bateu o recorde de óbitos por covid-19: 91 - Graça Freitas realçou que a atividade epidémica continua intensa, sendo que, nos últimos 14 dias, foram registados 760 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes.

Na região Norte, o número aumenta para 1304 por cem mil habitantes. Os grupos etários mais afetados são dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39.

Quatro milhões de testes PCR: 15,3% positivos

De referir que, no passado dia 14 de novembro, Portugal atingiu os quatro milhões de testes PCR, sendo que um milhão foi realizado no último mês. Segundo esclareceu a responsável da DGS, do total de testes, 15,3% foram positivos.

BI Sinave, "mais avançado e robusto", entrou em funcionamento esta segunda-feira

A diretora-geral da Saúde anunciou ainda que, na sequência do crescimento de novos casos e "a pensar no futuro", entrou esta segunda-feira em funcionamento o BI Sinave: uma versão mais evoluída do atual sistema nacional de vigilância epidemiológica (SINAVE).

Trata-se de um trabalho conjunto da DGS e dos Serviços partilhados do Ministério da Saúde que permite "recolher e analisar um volume cada vez maior de dados e comunicar a informação de forma mais rápida e com melhor qualidade e detalhe".

Graça Freitas esclareceu que o novo sistema não acrescenta informações às bases de dados, permitindo, isso sim, o seu tratamento mais correto e eficaz.