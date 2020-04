Marta Temido: "Não há motivo para preocupação" sobre máscaras da China

Rita Salcedas Hoje às 12:56, atualizado às 13:23 Facebook

A ministra da Saúde tranquilizou sobre respiradores da China que não serão adequados: "Não há motivo para preocupação"

Sobre as máscaras compradas à China que causaram alarme no Hospital de Gaia e que foram retiradas de utilização na sexta-feira - a manchete de hoje da edição impressa do "Jornal de Notícias" - Marta Temido disse estar a "acompanhar a situação", acrescentando que o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho já "esclareceu o contexto". "O respirador em causa obedece a critérios similares e equiparáveis às normas europeias e norte-americanas, estando em total conformidade com os requisitos necessários para filtragem bio-aerossóis", disse. O respirador está a "a ser utilizado por todos os países que combatem" a pandemia, não havendo, neste momento, "motivo para preocupação", completou a ministra, na conferência de imprensa de hoje, em que esteve também a diretora-geral da Saúde.

Três milhões de máscaras, 260 mil testes e 80 mil zaragatoas chegam hoje

Marta Temida disse que, só este sábado, "serão recebidas três milhões de máscaras cirúrgicas e 400 máscaras FFP2". E recomendou a sua utilização a todas as pessoas com sintomas que trabalham em instituições de saúde e, fora das instituições de saúde, a profissionais ou outros que possam contactar com doentes de Covid-19 ou material contaminado, dando o exemplo de funcionários de lares e redes de cuidados continuados, cuidadores de doentes de risco e doentes imunodeprimidas.

Também hoje chegam a Portugal 260 mil testes e 80 mil zaragatoas. "Nos últimos dias temos tido falta de zaragatoas, em vários pontos do sistema, sejam entidades públicas, sejam entidades privadas", admitiu a governante.

Capacidade para mais de 10 mil testes de diagnóstico por dia

De acordo com a ministra da Saúde, Portugal consegue fazer, a cada dia, 10970 testes de diagnóstico à Covid-19. Desses, 6780 dizem respeito à capacidade das unidades do Serviço Nacional de Saúde e 4190 à do setor privado. Temido adiantou que, entre 1 de março e 1 de abril, foram feitos mais de 88 miltestes de diagnóstico no país, "67% no público e 43% no privado".

Em atualização