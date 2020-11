Portugal bate recorde de doentes internados com covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 15:52 Facebook

O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) regista mais 78 mortes e 3 262 novos casos confirmados pelo novo coronavírus. O país regista um recorde no número de pessoas internadas.

Nas últimas 24 horas, há menos 224 casos ativos do novo coronavírus em Portugal - são 80 614 no total. Com mais 78 vítimas mortais, Portugal sobe para as 4 505 mortes confirmadas desde o início da pandemia. No total, desde março (quando foi registado o primeiro caso de SARS-CoV-2), existiram 298 061 casos confirmados. Num dia recuperaram ainda mais 3 408 pessoas, num total de 212 942 doentes que se curaram da doença da covid-19.

De acordo com o boletim da DGS, há menos 11 pessoas internadas nos cuidados intensivos, mas ainda permanecem 525 doentes a precisar de maiores cuidados nestas unidades. No total, 3 342 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses (um recorde desde o início da pandemia) - num dia entraram mais 97 doentes nos serviços de saúde.

A região Norte continua a deter os números mais elevados desta pandemia: são mais 42 vítimas mortais e mais 1795 infetados em 24 horas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 839 novos casos e 28 mortes, o Centro regista 407 novos infetados e seis vítimas mortais, o Alentejo com mais 148 novos casos e dois mortos e o Algarve com mais 34 infetados. Quanto às ilhas, os Açores regista mais 32 novos casos, já a Madeira fica-se pelos sete novos infetados.

Das 78 vítimas mortais, 46 pessoas tinham mais de 80 anos (21 homens e 25 mulheres), 19 tinham entre 70 e 79 anos (dez homens e onze mulheres), nove tinham entre 60 e 69 anos (oito homens e uma mulher), três entre 50 e 59 anos (dois homens e uma mulher) e um homem tinham entre 30 e 39 anos.

Há 50 concelhos com mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes em incidência cumulativa durante 14 dias (entre 12 de novembro e 25 de novembro). Alguns dos locais mais afetados são, por exemplo, Amarante, Belmonte, Chaves, Freixo de Espada à Cinta, Mondim de Basto e Penafiel. Há dez concelhos na lista dos menos afetados pela pandemia (com menos de 20 casos por 100 mil habitantes) nomeadamente nos Açores, como Corvo, Lajes do Pico e Lajes das Flores. No continente, Portel (Évora) e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco) são também alguns dos locais com menos incidência da covid-19.