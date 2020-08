Portugal com mais três mortos e 244 casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 13:59, atualizado às 14:54 Facebook

Há mais três mortos e 244 novos casos de covid-19 em Portugal em 24 horas. Óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região com 137 novas infeções.

Portugal contabiliza um total de 58012 casos de infeção pelo novo coronavírus e 1822 óbitos associados à covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta segunda-feira há 244 novos casos - 137 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 83 na Região Norte, sete no Centro, sete no Alentejo e sete no Algarve, além de mais três nos Açores.

Os três óbitos registados no boletim desta segunda-feira ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo - são dois homens e uma mulher com mais de 80 anos.

Há mais 76 doentes recuperados (total de 41961) e mais 165 casos ativos (total de 14229).

Estão internados 349 doentes com covid-19 (mais oito) e 41 continuam em unidades de cuidados intensivos.

Em relação à atualização semanal de casos por concelho, Lisboa lidera com 5087 infeções, seguindo-se Sintra (4279), Loures (2539), Amadora (2494) e Vila Nova de Gaia (1920).

Há ainda mais de mil casos positivos em Odivelas (1806), Cascais (1596), Porto (1585), Matosinhos (1394), Vila Franca de Xira (1323), Braga (1379), Maia (1001).