Portugal com um mestrado em Gestão no top 15 do mundo

Curso da Nova SBE subiu oito posições no ranking do Financial Times. Mestrados da Católica-Lisbon e do Iscte estão entre os cem melhores. FEP saiu da lista este ano.

Portugal tem três mestrados em Gestão entre os cem melhores do mundo, de acordo com o ranking do Financial Times (FT) de 2022 hoje divulgado, menos um do que em 2021. O programa curricular da Nova SBE está entre os quinze melhores, seguindo-se os mestrados da Católica-Lisbon e do Iscte. Este ano, o mestrado em Gestão da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) ficou fora dos cem melhores.

O mestrado da Nova SBE é o que mais se destaca entre a academia nacional. Ascendeu à 15.ª posição, subindo oito lugares face a 2021. Numa observação mais refinada ao ranking do FT, o mestrado da Nova SBE é o sétimo melhor no que respeita à perspetiva de progressão na carreira (indicador career progress). É também o oitavo melhor quanto a perspetivas futuras de mobilidade profissional a nível internacional (international work mobility). Ao nível da empregabilidade a três meses, a Nova SBE atinge uma percentagem de 96 % e na satisfação geral tem uma pontuação de 8,77.

Em comunicado, a Nova SBE diz ter consolidado o lugar no top mundial, "passando a integrar o grupo das escolas que pontuam acima da média". Desde 2018, esta faculdade já melhorou a sua classificação em 50 posições.

De acordo com o dean da Nova SBE, Daniel Traça, a faculdade que lidera é a primeira a nível nacional a atingir o top15 do FT. Por isso, considera que o marco "amplifica" a "capacidade de atração" da instituição, bem como a capacidade no "desenvolvimento de alunos com o poder de terem um impacto real e transformador".

O mestrado em Gestão da Católica Lisbon School of Business and Economics também está em destaque. O programa desta faculdade privada subiu 17 lugares, fixando-se na 28.ª posição do ranking do FT. "Esta é a subida mais expressiva entre as escolas europeias no top 50", nota a Católica-Lisbon em comunicado.

Há 12 anos na lista dos melhores mestrados em Gestão do Financial Times, esta é a primeira vez que o programa curricular da Católica-Lisboa ascende ao top 30.

Observando os principais indicadores, o FT determinou que a taxa de empregabilidade a três meses no mestrado em Gestão da Católica-Lisbon é de 98%, sendo que há 64% de chances do formando conseguir uma melhoria salarial nos três anos seguintes após a conclusão do curso. "É de destacar também a elevada proporção de professores (38%) e alunos (92%) internacionais, bem como paridade de género nos alunos e professores. Esta notável diversidade cultural contribui para o enriquecimento da aprendizagem e experiência académica", sublinha.

Para Filipe Santos, dean da Católica School of Business and Economics, a posição alcançada "é uma validação" da "estratégia de afirmação pela qualidade e rigor do conhecimento e aprendizagem". "Este resultado inspira-nos a fazer mais e melhor para formar uma nova geração de líderes capazes de ser agentes de transformação e inovação nas empresas e na sociedade", acrescenta.

No caso do Iscte, o mestrado daquela instituição alcançou a 74.ª posição, avançando 12 lugares face a 2021. É o segundo ano consecutivo a figurar entre os cem melhores.

O ranking Masters in Management 2022 do FT avalia e lista os cem melhores mestrados de Gestão do mundo, contemplando 17 indicadores para classificar a qualidade do mestrado e da faculdade em três principais dimensões: progressão na carreira dos graduados, diversidade e investigação e experiência internacional.

A suíça Universidade de St. Gallen e a francesa HEC Paris mantiveram-se no topo do ranking face a 2021. A Faculdade de Gestão de Roterdão (Holanda), a Faculdade de Economia de Estocolmo (Suécia) e a ESCP Business School de Paris fecham o top 5 de 2022.